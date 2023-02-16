В четверг, 16 февраля, в Херсонской области в результате обстрелов российских войск погибли три человека, семь - ранены.

Об этом сообщил первый заместитель председателя облсовета Юрий Соболевский в своем Telegram-канале.

"Тяжелый день для Херсонщины. Сегодня погибли три человека, еще семеро получили ранения", - говорится в сообщении Соболевского.

Ранее мы писали, что накануне Херсонская больница дважды за сутки оказалась под обстрелом. Пострадали два корпуса.

Война в Украине продолжается уже 358-й день. Мы следим за новостями 16 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 357-го дня войны. Над Украиной снова летали "неопознанные летающие объекты" - предположительно запущенные россиянами воздушные шары. В Брюсселе продолжалось заседание контактной группы по военной помощи Украине - "Рамштайн". Там страны-участницы подписали контракты о наращивании производства боеприпасов. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина будет готова начать свое контрнаступление через несколько месяцев.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о том, что происходило в последние сутки.