Украинский командир с позывным Мадяр рассказал о ситуации в Бахмуте Донецкой области, который ежедневно подвергается интенсивным обстрелам.

Соответствующее видео он опубликовал в своем телеграм-канале.

По его словам, центр Бахмута интенсивно обстреливается. На фоне видео слышны звуки взрывов.

Штурмовые действия россиян по окраинам идут интенсивные ночью и днем, заявил он.

На юге, юго-востоке и востоке штурмовые действия противника успеха не имели.

На севере Бахмута идут постоянные попытки штурмовых действий, которые не имели успеха, но "доставили немало хлопот нашим войскам".

Также Мадяр добавил, что на данный момент самый сложный - северный фланг.

Артобстрел города противник ведет крупнокалиберной артиллерией и танками, попадают в большое количество домов, заявил Мадяр.

Ранее Мадяр сообщал, что бои в Бахмуте Донецкой области приближаются к юго-западной части города. Он предупредил журналистов, что в район "Самолет" в Бахмуте ездить нельзя. По его словам, это стало опасным.

Кроме того, Институт изучения войны писал, что изнурительная украинская оборона Бахмута истощает российские силы и может создать условия для контрнаступления.

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