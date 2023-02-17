К годовщине начала войны Россия будет сокращать промежутки между массированными ракетными атаками.

Такое мнение в эфире Украинского радио высказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

"Все, что будет под рукой у врага, будет применено. Хотелось бы, чтобы 100% ракет мы могли сбивать, но это не удается сделать физически, потому что у нас большие территории, а средств ПВО мало. Но после последних массированных атак наша техника снова готова к следующему отражению. Мы готовимся каждый день", - добавил Игнат.

Ранее спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что россияне могут нанести следующий массированный ракетный удар по Украине в годовщину вторжения.

Также сообщалось, что промежутки между ракетными атаками россиян становятся все больше и больше, что может свидетельствовать о том, что запасы ракет РФ уменьшаются и россияне хотят накопить потенциал для нанесения ударов.

Напомним, война в Украине продолжается уже 359-й день. Мы следим за новостями 17 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 358-го дня войны. На днях РФ применила новую тактику для ударов по Украине. Если ранее ночью использовались "шахиды", а уже затем шла ракетная атака, то теперь противник совершил ночью ракетные удары без БПЛА. При этом военные считают, что россияне планируют нанести новый массированный удар 23-24 февраля.

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