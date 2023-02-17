В Сети появилось видео о том, как выглядит Соледар в феврале 2023 года.

Соответствующие кадры публикуют российские медиа.

На видео можно заметить, что в городе практически не осталось уцелевших зданий. Повсюду следы боев, разрушенные дома и сгоревшие или поврежденные авто.

Напомним, 25 января украинская армия подтвердила потерю города Соледар. Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что "для сохранения жизни личного состава Силы обороны отошли от Соледара".

При этом Россия заявила о захвате Соледара еще 13 января.

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