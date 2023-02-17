Страны Запада будут наращивать помощь Украине в ближайшие ближайшие месяцы и недели. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на Мюнхенской конференции по безопасности.

По словам Макрона, нужно усилить поддержку Украины, чтобы ВСУ могли перейти в контрнаступление для того, чтоб одержать победу и начать процесс переговоров.

Конференция проходит в Мюнхене с 17 по 19 февраля. Впервые за многие годы на конференции не будет России.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский выступит по видеосвязи сегодня на Мюнхенской конференции по безопасности. Также министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба находится в Мюнхене. Помимо непосредственного участия в мероприятиях конференции он проведет более десяти переговоров. В частности, с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, госсекретарем США Энтони Блинкеном, главой МИД Бразилии, руководителем Офиса иностранных дел ЦК КП Китая.

Война в Украине продолжается уже 359-й день. Мы следим за новостями 17 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 358-го дня войны. На днях РФ применила новую тактику для ударов по Украине. Если ранее ночью использовались "шахиды", а уже затем шла ракетная атака, то теперь противник совершил ночью ракетные удары без БПЛА. При этом военные считают, что россияне планируют нанести новый массированный удар 23-24 февраля.

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