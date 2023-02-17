Президент Украины Владимир Зеленский выступит, в пятницу, 17 февраля, на Мюнхенской конференции по безопасности.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем Instagram-аккаунте.

По его словам, президент выступит по видеосвязи "с откровенной и мощной речью-предупреждением".

Кулеба заявил, что впервые за многие годы на Мюнхенской конференции не будет России.

"Это политическая гигиена. Пока государство-террорист убивает, пока использует бомбы, ракеты и танки в качестве аргумента международной политики, ни России, ни ее граждан не должно быть за столом переговоров, на почетных международных форумах, на спортивных состязаниях, на влиятельных культурных фестивалях", - написал глава МИД.

Сам Кулеба находится в Мюнхене. Помимо непосредственного участия в мероприятиях конференции он проведет более десяти переговоров. В частности, с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, госсекретарем США Энтони Блинкеном, главой МИД Бразилии, руководителем Офиса иностранных дел ЦК КП Китая.

"Приоритетами будут ускорение поставок уже обещанного Украине оружия и снарядов и принятие в перспективе политических решений о предоставлении боевых самолетов для Украины, членство нашего государства в НАТО, реализация "Формулы мира" президента Зеленского и будущее РФ. Вернее, будущее Европы и мира без агрессивной России", - добавил Кулеба.

Напомним, ранее президент встретился с лидером Лейбористской партии Британии.

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