На Банковой заканчиваются консультации по поводу назначения главы Черниговской городской военной администрации после того, как мэра Чернигова Владислава Атрошенко решением суда отстранили от должности.

Об этом стало известно "Стране" из своих источников в Офисе президента.

"Одним из наиболее вероятных кандидатов на должность называют Дмитрия Брижинского, командира 93-й механизированной бригады "Холодный яр". Военный, почётный гражданин Чернигова. Наиболее вероятная кандидатура. Есть еще и другие, в частности, летом рассматривали Эдуарда Москалева, генерала ВСУ.

Консультации еще продолжается, однако понятно, что будущим руководителем города бесспорно станет военный, решение примут в течение недели", - рассказывает источник.

Напомним, после запрета мэру Чернигова Владиславу Атрошенко занимать должность сроком один год в городе назначили временного исполняющего полномочия городского главы. Им стал секретарь горсовета Александр Ломако.

Ранее "Страна" анализировала, почему отстранили мэра Чернигова и что этим хочет сказать Банковая местным элитам.