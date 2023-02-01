Мэру Чернигова Владиславу Атрошенко запретили занимать должность сроком один год. Такое решение, по информации "Страны", 1 февраля принял Львовский апелляционный суд во время рассмотрения апелляции на решение Яворивского районного суда, который ранее запретил городскому председателю Чернигова Владиславу Атрошенко занимать свой пост.

Информацию о таком решении суда подтвердил и мэр Львова Садовой. Кроме этого, суд частично удовлетворил ходатайство Атрошенко.

Он отменил дополнительный штраф в 3 400 гривен, который наложил Яворовский районный суд, но оставил в силе штраф в 6 800 гривен и подтвердил отстранение Атрошенко от должности на год.

"Решение обжалованию не подлежит. Поэтому будем подавать иск в ЕСПЧ", - сообщил источник "Страны".

Ранее Ассоциация городов Украины, которую возглавляет Виталий Кличко, осудила отстранение Владислава Атрошенко с поста мэра Чернигова. Ассоциация напоминает, что мэра избрали 77,49% жителей, а случай называют "беспрецедентным в истории".

Напомним, Атрошенко заявил, что его отставки добивается Офис президента. О новом витке конфликта мэра и Банковой мы рассказывали здесь.

Публичная часть конфликта Атрошенко с Офисом президента началась летом прошлого года, когда мэра не выпустили за границу в командировку. Он утверждал, что это сделано по приказу Банковой.

Позже Атрошенко обвинил СБУ в провокации в одном из фитнес-клубов Чернигова, где по телевизору включили передачу Ольги Скабеевой.