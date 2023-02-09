После запрета мэру Чернигова Владиславу Атрошенко занимать должность сроком один год в городе назначили временного исполняющего полномочия городского главы. Им стал секретарь горсовета Александр Ломако.

Об этом сообщает пресс-служба Черниговского городского совета.

Решение о назначении 9 февраля принял на заседании Черниговский горсовет. На нем присутствовали 31 из 42 депутатов.

Председательствовал на этом заседании Ломако. Именно на него возложили функциональные обязанности руководителя города во время отсутствия Атрошенко.

"Сегодня состоялось заседание сессии. Депутаты слаженно, фактически единогласно, проголосовали все вопросы повестки дня. Причина ее проведения понятна. Я, как и большинство черниговцев, и все депутаты городского совета были поражены решением Яворовского и Львовского апелляционного судов. Ими нашего мэра лишили полномочий. Считаю это решение несправедливым по отношению к Чернигову и черниговцам. Хочу сказать, что несмотря на это наша команда должна работать еще более ответственно и преданно. Курс города не изменится. Стабильное развитие Чернигова будет продолжаться и дальше", — заявил Ломако.

"Страна" сообщала, что Ломако выполняет обязанности мэра с первого февраля.

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