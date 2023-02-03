"Стране" стало известно, кто будет выполнять обязанности мэра Чернигова после отстранения от должности мэра Владислава Атрошенко.

"С первого февраля обязанности выполняет секретарь горсовета Александр Ломако", - сообщил источник "Страны".

Напомним, 1 февраля апелляционный суд во Львове подтвердил отстранение Атрошенко от должности мэра Чернигова на год. Также суд отменил дополнительный штраф в 3 400 гривен, который наложил Яворовский районный суд, но оставил в силе штраф в 6 800 гривен.

Ранее Ассоциация городов Украины, которую возглавляет Виталий Кличко, осудила отстранение Владислава Атрошенко с поста мэра Чернигова. Ассоциация напоминает, что мэра избрали 77,49% жителей, а случай называют "беспрецедентным в истории".

Напомним, Атрошенко заявил, что его отставки добивается Офис президента. О новом витке конфликта мэра и Банковой мы рассказывали здесь.

Публичная часть конфликта Атрошенко с Офисом президента началась летом прошлого года, когда мэра не выпустили за границу в командировку. Он утверждал, что это сделано по приказу Банковой.

Позже Атрошенко обвинил СБУ в провокации в одном из фитнес-клубов Чернигова, где по телевизору включили передачу Ольги Скабеевой.