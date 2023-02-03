Стало известно, кто будет исполнять обязанности мэра Чернигова после отстранения Атрошенко
"Стране" стало известно, кто будет выполнять обязанности мэра Чернигова после отстранения от должности мэра Владислава Атрошенко.
"С первого февраля обязанности выполняет секретарь горсовета Александр Ломако", - сообщил источник "Страны".
Напомним, 1 февраля апелляционный суд во Львове подтвердил отстранение Атрошенко от должности мэра Чернигова на год. Также суд отменил дополнительный штраф в 3 400 гривен, который наложил Яворовский районный суд, но оставил в силе штраф в 6 800 гривен.
Ранее Ассоциация городов Украины, которую возглавляет Виталий Кличко, осудила отстранение Владислава Атрошенко с поста мэра Чернигова. Ассоциация напоминает, что мэра избрали 77,49% жителей, а случай называют "беспрецедентным в истории".
Напомним, Атрошенко заявил, что его отставки добивается Офис президента. О новом витке конфликта мэра и Банковой мы рассказывали здесь.
Публичная часть конфликта Атрошенко с Офисом президента началась летом прошлого года, когда мэра не выпустили за границу в командировку. Он утверждал, что это сделано по приказу Банковой.
Позже Атрошенко обвинил СБУ в провокации в одном из фитнес-клубов Чернигова, где по телевизору включили передачу Ольги Скабеевой.