Голливудский актер, обладатель премии "Оскар" Леонардо Ди Каприо сделал взнос в Фонд Елены Зеленской.

Об этом сообщается в Фейсбуке благотворительной организации.

"Мы хотим поблагодарить Леонардо Ди Каприо за его взнос в Фонд Елены Зеленской в поддержку украинцев. Это позволит оказать помощь тем детям, кто наиболее пострадал от войны", - сказано в публикации.

В фонде рассказали, куда направят поступившие от 48-летней звезды деньги:

для Вики из семьи Родных, которой диагностировали психическое расстройство и которая вместе с семью братьями и сестрами пережила оккупацию Херсона, а также эвакуировалась под дулами танков и постоянными обстрелами;

для восьми питомцев детского дома семейного типа Олешко, чей дом был уничтожен во время войны, а отец защищает Украину на передовой;

для 3-летней Виолетты из семьи Ханадеевых, которая сейчас живет в относительно безопасной Киевской области и чьи родители почти 9 лет назад бежали от войны на Донбассе.

Сумма взноса актера не указана.

Ранее мы писали, что группа Metallica собрала для Украины 1 миллион долларов.

Также мы сообщали, что российский певец Максим Галкин заявил, что разделяет ответственность за вторжение России, и пожертвовал деньги украинским беженцам.