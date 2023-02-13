Основатель фонда "Повернись живим" Дейнега подтвердил, что его могут назначить замом министра обороны
Основатель благотворительного фонда "Повернись живим" Виталий Дейнега подтвердил, что его могут назначить замом министра обороны по цифровой трансформации.
Об этом он написал в своем Фейсбуке.
"Да, это действительно правда. Я очень близок к назначению на должность заместителя министра обороны по вопросам цифровой трансформации", - сказано в записи.
Затем он объяснил, почему согласился на предложение.
"Почему я согласился сейчас? Здесь два ответа: один в том, что у меня впервые за это время нет обязательств, которые бы меня сдерживали. Основанные в прошлом году Ukrainian Witness и Klych еще молоды и перестраиваются, но подготовлены к самостоятельному плаванию. Я никого не подведу. Мне не стыдно смотреть коллегам в глаза. Вторая состоит в том, что журналистская работа позволила увидеть войну под новыми углами и убедиться, что при такой диспропорции ресурсов с противником нашими преимуществами может быть только техническая и мотивация. За мотивацию отвечает Генеральный штаб. А вот за техническую может взяться Министерство. И мои два высших образования (ИТ и МВА) здесь пригодятся", - рассказал Дейнега.
Также он затронул тему критики.
"Я понимаю, что сейчас ставлю на кон годами заработанное имя и что люди, которые недавно меня хвалили, очень скоро начнут хейтить в комментариях и не только... Проблема в том, что во время войны ВСУ становятся сакральными (и это правильно), армию не критикуют (даже за дело). И я поддерживаю это. Но кто-то должен быть козлом отпущения для народной ярости. Им исторически является Министерство обороны как гражданский орган... Это нормально, хоть и не всегда конструктивно. По этим причинам, возглавляя известный фонд, я максимально избегал публичной конфронтации с Министерством, понимая, что нанесу больший вред общему делу, чем пользы, если на него пойду. Даже в те моменты, когда я прав", - отметил Дейнега.
Ранее министр обороны Алексей Резников анонсировал кадровые решения в оборонном ведомстве. По его словам, скоро назначат новых заместителей главы министерства. Он их не назвал, но СМИ выяснили, что это Дейнега и народный депутат V-VII созывов, экс-посол в Канаде Андрей Шевченко.
При этом в 2019 году СМИ писали, что в ноябре 2017 года в аннексированном Крыму Шевченко продал 20 000 кв.м земли россиянину, причем сделал он это по законам РФ, на российских бланках, получив за это российские рубли.