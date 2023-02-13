Основатель благотворительного фонда "Повернись живим" Виталий Дейнега подтвердил, что его могут назначить замом министра обороны по цифровой трансформации.

Об этом он написал в своем Фейсбуке.

"Да, это действительно правда. Я очень близок к назначению на должность заместителя министра обороны по вопросам цифровой трансформации", - сказано в записи.

Затем он объяснил, почему согласился на предложение.

"Почему я согласился сейчас? Здесь два ответа: один в том, что у меня впервые за это время нет обязательств, которые бы меня сдерживали. Основанные в прошлом году Ukrainian Witness и Klych еще молоды и перестраиваются, но подготовлены к самостоятельному плаванию. Я никого не подведу. Мне не стыдно смотреть коллегам в глаза. Вторая состоит в том, что журналистская работа позволила увидеть войну под новыми углами и убедиться, что при такой диспропорции ресурсов с противником нашими преимуществами может быть только техническая и мотивация. За мотивацию отвечает Генеральный штаб. А вот за техническую может взяться Министерство. И мои два высших образования (ИТ и МВА) здесь пригодятся", - рассказал Дейнега.

Также он затронул тему критики.

"Я понимаю, что сейчас ставлю на кон годами заработанное имя и что люди, которые недавно меня хвалили, очень скоро начнут хейтить в комментариях и не только... Проблема в том, что во время войны ВСУ становятся сакральными (и это правильно), армию не критикуют (даже за дело). И я поддерживаю это. Но кто-то должен быть козлом отпущения для народной ярости. Им исторически является Министерство обороны как гражданский орган... Это нормально, хоть и не всегда конструктивно. По этим причинам, возглавляя известный фонд, я максимально избегал публичной конфронтации с Министерством, понимая, что нанесу больший вред общему делу, чем пользы, если на него пойду. Даже в те моменты, когда я прав", - отметил Дейнега.

Ранее министр обороны Алексей Резников анонсировал кадровые решения в оборонном ведомстве. По его словам, скоро назначат новых заместителей главы министерства. Он их не назвал, но СМИ выяснили, что это Дейнега и народный депутат V-VII созывов, экс-посол в Канаде Андрей Шевченко.

При этом в 2019 году СМИ писали, что в ноябре 2017 года в аннексированном Крыму Шевченко продал 20 000 кв.м земли россиянину, причем сделал он это по законам РФ, на российских бланках, получив за это российские рубли.