Президент Владимир Зеленский опубликовал еще одно фото с места прилета по Хмельницкому сегодня утром. Ранее сообщалось о двух раненых мирных гражданах.

Напомним, что одна ракета попала в городе по военному объекту, а вторая упала рядом с остановкой общественного транспорта.

Также мы публиковали видео поврежденной многоэтажки в Хмельницком после ракетного удара.

Война в Украине продолжается уже 360-й день. Мы следим за новостями 18 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 359-го дня войны. Власти призывают жителей Бахмута срочно покинуть свои дома, одновременно заверяя, что город будет удержан. Минобороны Британии озвучило новые цифры российских потерь в Украине - они в два-три раза меньше, чем оценка украинского Генштаба. А замгоссекретаря США Виктория Нуланд поддержала украинские удары по Крыму.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, как "ДНР" интегрируют в Россию.