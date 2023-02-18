Ночью россияне нанесли ракетный удар по Покровску Донецкой области. Обошлось без жертв, однако есть разрушения: повреждены шесть жилых домов, три образовательных учреждения и центральная площадь.

Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Также на Донецком направлении под обстрелы попали Марьинка и Красногоровка. Громко было на окраинах Очеретинской громады.

На Горловском направлении один человек погиб в Иванополье, в селе повреждено 12 домов.

В Торецкой громаде ранены 3 человека, еще 1 - в Бахмуте.

В Соледарской громаде повреждены 3 дома в Федоровке, продолжаются обстрелы Васюковки и Раздолевки. Обстрелы зафиксированы в Часовоярской громаде.

На Лисичанском направлении под огнем Северск и Серебрянка Северской громады, Торское и Заречное Лиманской громады - без пострадавших.

Всего за сутки россияне убили трех жителей Донбасса, ранили еще пятерых.

Напомним, 15 февраля в Покровске под удар попала жилая многоэтажка. В результате ее обрушения погибли три человека.

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