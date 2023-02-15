В Покровске из-за разрушения многоэтажки при обстреле погибли три человека, 11 раненых.

Об этом сообщил в Telegram глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

По словам Кириленко, это окончательные данные, поскольку спасательная операция завершена.

"Среди раненых один человек в тяжелом состоянии, он находится в больнице в одной из соседних областей", – также написал глава Донецкой ОВА.

Кириленко добавил, что в результате обстрела повреждены четыре многоэтажки и школа.

Напомним, ранее Павел Кириленко сообщал о 12 раненых, под завалами оставались два человека.

Война в Украине продолжается уже 357-й день. Мы следим за новостями 15 февраля в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 356-го дня войны. Направления российских атак не изменились - Купянское, Лиманское, Бахмутское, Авдеевское и Новопавловское. Генштаб ВСУ заявляет, что россияне устанавливают выплаты за штурмовые действия и за каждый километр захваченной территории, "чтобы мотивировать личный состав". Что, видимо, свидетельствует о подготовке к наступлению. О таком наступлении говорит и луганский губернатор Сергей Гайдай.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о том, что происходило в последние сутки.