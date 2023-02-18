В Хмельницком два человека получили ранения во время сегодняшней утренней ракетной атаки.

Об этом мэр города Александр Симчишин сообщил в эфире телемарафона.

"У нас есть повреждения трех учебных заведений и около 10 многоэтажных жилых домов. Где-то полтысячи окон и балконов уничтожены, повреждена часть техники, в том числе одно частное транспортное средство", - сказал мэр.

В отдельных районах города были превентивные отключения света, но свет уже начинает возвращаться в дома.

Ранее в Укрэнерго сообщили, что уже по всей стране энергосистема возвращается к нормальной работе и дефицита мощностей нет.

А Воздушные силы заявили, что по Украине утром было выпущено четыре "Калибра", половину сбили.

Война в Украине продолжается уже 360-й день. Мы следим за новостями 18 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 359-го дня войны. Власти призывают жителей Бахмута срочно покинуть свои дома, одновременно заверяя, что город будет удержан. Минобороны Британии озвучило новые цифры российских потерь в Украине - они в два-три раза меньше, чем оценка украинского Генштаба. А замгоссекретаря США Виктория Нуланд поддержала украинские удары по Крыму.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, как "ДНР" интегрируют в Россию.