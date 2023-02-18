Появились сообщения о пуске ракет со стороны Черного моря. Они летят на запад, есть угроза и для восточных регионов.

Николаевский губернатор Виталий Ким сообщил, что две воздушные цели летят через Николаевскую область на запад Украины. Позже он сообщил о новых пусках.

Также паблики распространяют заявление начальника Харьковского военного гарнизона Сергея Мельника, что по Украине был пуск шести "Калибров".

"Внимание, из Феодосийского района был зафиксирован пуск 6 ракет "Калибр". Сейчас они уже на территории Украины и направляются на запад! Будьте внимательны и находитесь в укрытиях. ПВО уже отрабатывает цели", - сказал Мельник.

Есть угроза удара и по Днепропетровской области, заявляет глава облсовета Николай Лукашук.

Позже стало известно о взрыве в Хмельницкой области. О нем сообщил губернатор Сергей Гамалий. Вскоре власти сообщили о повторном взрыве.

А Ким сообщил о первых сбитых ракетах и опубликовал соответствующее фото. Позже губернатор уточнил, что опубликованное им фото ракеты - это обломки украинской ПВО.

В Днепре и Николаевской области из-за ракетной атаки начали превентивно отключать свет, сообщают местные паблики. Часть города на Левом берегу сейчас без электричества.

По Украине распространяется воздушная тревога.

Об угрозе ракетных ударов в утренней сводке предупреждал Генштаб ВСУ.

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