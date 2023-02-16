В Генштабе ВСУ заявили, что россияне модернизировали свои ракеты Х-101, потому что они не оправдали ожидаемую точность.

Об этом сообщил глава Центра исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники Генштаба ВСУ полковник Николай Данилюк во время брифинга в Military Media Center.

"Фрагмент крылатой ракеты Х-101 новой серии был найден вблизи села Малютянка Киевской области. На нем отчетливо видна модернизированная оптико-электронная система наведения. Как видно, эта модификация появилась еще в конце прошлогодней осени. Это свидетельствует о том, что уже в тот период времени в России столкнулись с проблемой точности нанесения удара данным видом крылатой ракеты", - заявил Данилюк.

По его словам, принципиальным отличием модернизированной оптико-электронной системы наведения у Х-101 нового поколения является наличие трех неподвижных объективов.

В старой оптико-электронной системе находился один объектив.

"Следует заметить, что данная составляющая крылатой ракеты Х-101 является прямым доказательством зависимости российского ВПК от иностранных компонентов", - заявил Данилюк.

Напомним, сегодня в ВСУ сообщили, что россияне ударили по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге Полтавской области ракетами Х-22. Эти ракеты невозможно перехватить имеющимися средствами ПВО.

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