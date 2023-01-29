В Сети появились фото сбитой еще 26 января российской крылатой ракеты Х-101 над Винницкой областью.

Соответствующие снимки публикуют Воздушные силы Украины.

Известно, что в ходе массированной ракетной атаки РФ 26 января были повреждены объекты энергетической инфраструктуре в южном, центральном и юго-западном регионах, в том числе и под Винницей.

Напомним, в Минэнерго сообщали, что после ракетной атаки 26 января самая сложная ситуация со светом сложилась в Киевской, Одесской и Винницкой областях.

Война в Украине продолжается уже 340-й день. Мы следим за новостями 29 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 339-го дня войны. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что РФ может начать новое масштабное наступление в Донецкой и Луганской областях до 24 февраля. Американский исследовательский центр RAND corporation проанализировал три варианта окончания войны. При этом западные аналитики считают, что ни одна из сторон не добьется абсолютной победы.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, почему Владимир Зеленский просит предоставить танки Украине как можно скорее.