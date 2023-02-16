Ночью 16 февраля россияне ударили по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге Полтавской области ракетами Х-22. Эти ракеты невозможно перехватить имеющимися средствами ПВО.

Об этом сообщает спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Сегодня именно Х-22 ракеты, 12 были выпущены из 6 самолетов в Курской области. Это террористические ракеты. Это оружие, которое приравнивается к террористическому, когда его выпускают по мирным густонаселенным городам", - сказал Игнат.

Спикер рассказал, что масса боевой часть ракеты Х-22 около 950 кг, а погрешность попадания - 600 метров. Эти ракеты ударили по Павлограду и Кременчугу.

"Эти ракеты попали сегодня по нашим городам. Видим, что происходит в Павлограде. И взрыв на нефтеперерабатывающем заводе в Кременчуге", - сообщил спикер.

Напомним, ночью РФ ударила по жилым домам и предприятию в Павлограде. Есть погибшая и раненые.

Также сегодня три ракеты попали в объект критической инфраструктуры во Львовской области.

Война в Украине продолжается уже 358-й день. Мы следим за новостями 16 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 357-го дня войны. Над Украиной снова летали "неопознанные летающие объекты" - предположительно запущенные россиянами воздушные шары. В Брюсселе продолжалось заседание контактной группы по военной помощи Украине - "Рамштайн". Там страны-участницы подписали контракты о наращивании производства боеприпасов. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина будет готова начать свое контрнаступление через несколько месяцев.

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