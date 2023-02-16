В Луганской области вражеских самолетов стало больше, позиции украинских военных атакуют с воздуха. Но, несмотря на большое количество атак, украинские военные дают достойный отпор.

Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире "24 канала".

"Ситуация остается стабильно-тяжелой, но абсолютно контролируемой для Сил обороны. Постоянно идут атаки, враг подключает тяжелую технику, авиацию. Но на сегодняшний день ситуация контролируемая, все эти атаки отбиваются. Единственное, тяжело, потому что их очень много", - сказал Гайдай.

Напомним, ранее Гайдай сообщал, что в Белогоровке и на Кременском направлении (западнее Лисичанска) Россия атакует волнами при поддержке авиации.

Также мы писали, что ночью россияне запускали по Украине беспилотники и ракеты. В результате зафиксированы попадания в нескольких регионах Украины.

Война в Украине продолжается уже 358-й день. Мы следим за новостями 16 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 357-го дня войны. Над Украиной снова летали "неопознанные летающие объекты" - предположительно запущенные россиянами воздушные шары. В Брюсселе продолжалось заседание контактной группы по военной помощи Украине - "Рамштайн". Там страны-участницы подписали контракты о наращивании производства боеприпасов. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина будет готова начать свое контрнаступление через несколько месяцев.

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