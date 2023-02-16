Вражеских самолетов стало больше, позиции ВСУ атакуют с воздуха. Гайдай - о ситуации в Луганской области
В Луганской области вражеских самолетов стало больше, позиции украинских военных атакуют с воздуха. Но, несмотря на большое количество атак, украинские военные дают достойный отпор.
Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире "24 канала".
"Ситуация остается стабильно-тяжелой, но абсолютно контролируемой для Сил обороны. Постоянно идут атаки, враг подключает тяжелую технику, авиацию. Но на сегодняшний день ситуация контролируемая, все эти атаки отбиваются. Единственное, тяжело, потому что их очень много", - сказал Гайдай.
Напомним, ранее Гайдай сообщал, что в Белогоровке и на Кременском направлении (западнее Лисичанска) Россия атакует волнами при поддержке авиации.
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