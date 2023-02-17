Ночные прилеты по Харькову пришлись по двум районам города - Киевскому и Основянскому.

Об этом сообщил мэр Игорь Терехов в своем телеграм-канале.

В обоих случаях о жертвах или пострадавших информация не поступала. По данным ГСЧС повреждены два нежилых здания.

Напомним, в четверг поздно вечером в Харькове прогремели взрывы. Власти региона подтвердили обстрел города и окрестностей.

Также мы писали, что в ВСУ допустили повторное наступление РФ на Харьков и Купянск.

Война в Украине продолжается уже 359-й день. Мы следим за новостями 17 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 358-го дня войны. На днях РФ применила новую тактику для ударов по Украине. Если ранее ночью использовались "шахиды", а уже затем шла ракетная атака, то теперь противник совершил ночью ракетные удары без БПЛА. При этом военные считают, что россияне планируют нанести новый массированный удар 23-24 февраля.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о том, что происходило в последние сутки.