Население Харькова сейчас составляет 1,1 миллион человек.

Об этом "Стране" сообщил мэр города Игорь Терехов.

"Сегодня количество харьковчан составляет 1,1 млн. После последних обстрелов часть уехали в Полтавскую область, но и они постепенно возвращаются", - сказал он.

Городские власти оценивают число жителей Харькова по количеству проданного хлеба, загрузке общественного транспорта и трафику мобильных операторов.

До 24 февраля 2022 года население Харькова, с учётом переселенцев и студентов, составляло до двух миллионов человек.

Ранее "Страна" подробно рассказывала о том, как люди выживают в разрушенном жилом массиве Харькова Северная Салтовка.

Также в распоряжение "Страны" попали фото домов Харькове, пострадавших в результате обстрелов и к сегодняшнему дню уже отремонтированных. На серии снимков до и после восстановления изображены дома на улице Кооперативной, улицах Космонавтов и Холодногорской, на улице Танкопия и на Большой Кольцевой.

Война в Украине продолжается уже 356-й день. Мы следим за новостями 14 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 355-го дня войны. По данным Генштаба, РФ продолжала наступление на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. В оперкомандовании "Юг" сообщили, что россияне могут нанести следующий массированный ракетный удар по Украине в годовщину вторжения. В Германии и Польше началось обучение украинских военных управлению танками Leopard 2.

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