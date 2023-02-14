В распоряжение "Страны" попали фото домов Харькове, пострадавших в результате обстрелов и к сегодняшнему дню уже отремонтированных.

На серии снимков до и после восстановления изображены дома на улице Кооперативной, улицах Космонавтов и Холодногорской, на улице Танкопия и на Большой Кольцевой.

Фото предоставлены мэром Харькова Игорем Тереховым.

Ранее мы публиковали фото разрушенного ракетным ударом депо "Новой почты" в Харькове.

Также "Страна" писала, что на днях Харьков подвергся новому обстрелу. В результате ночных ракетных ударов по городу осколочные ранения получил 35-летний гражданский мужчина. Сейчас пострадавший мужчина госпитализирован, медики оказывают всю необходимую помощь.

При этом в Минобороны России утверждают, что в результате высокоточного ракетного удара были "поражены цеха сборки бронетанковой техники украинских войск на территории машиностроительного завода им. Малышева".

Война в Украине продолжается уже 356-й день. Мы следим за новостями 14 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 355-го дня войны. По данным Генштаба, РФ продолжала наступление на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. В оперкомандовании "Юг" сообщили, что россияне могут нанести следующий массированный ракетный удар по Украине в годовщину вторжения. В Германии и Польше началось обучение украинских военных управлению танками Leopard 2.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, сколько и за что требуют деньги с украинских солдат и вдов.