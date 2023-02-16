В четверг поздно вечером в Харькове прогремели взрывы. Власти региона подтвердили обстрел города и окрестностей.

Об этом сообщил в Telegram глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Губернатор Харьковщины призвал жителей региона не игнорировать сигналы воздушной тревоги и оставаться в укрытиях.

Тем временем Telegram-каналы публикуют видео, как утверждается, запуска ракеты из Белгородской области по Харькову и, собственно, удара по городу.

Напомним, сегодня войска РФ нанесли два ракетных удара по Волчанску под Харьковом. Ранения получили шестеро ремонтников.

Война в Украине продолжается уже 358-й день. Мы следим за новостями 16 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 357-го дня войны. Над Украиной снова летали "неопознанные летающие объекты" - предположительно запущенные россиянами воздушные шары. В Брюсселе продолжалось заседание контактной группы по военной помощи Украине - "Рамштайн". Там страны-участницы подписали контракты о наращивании производства боеприпасов. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина будет готова начать свое контрнаступление через несколько месяцев.

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