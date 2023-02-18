Энергосистема Украины возвращается к нормальной работе после превентивных отключения в ходе ракетной атаки.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

Отмечается, что в субботнее утро потребление энергии по стране значительно ниже, чем в пятницу, что характерно для выходного дня.

Дефицит мощности в энергосистеме отсутствовал на протяжении всей рабочей недели и пока не прогнозируется.

"Импорт электроэнергии из Словакии сегодня отсутствует, что является обычным явлением при достаточной собственной генерации и стабилизации электроснабжения в стране", - сообщает "Укрэнерго".

Напомним, вчера в "Укрэнерго" рассказывая о ситуации в энергосистеме, отметили, что энергетическую битву Украина окончательно еще не выиграла.

Тем временем война в Украине продолжается уже 360-й день. Мы следим за новостями 18 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 359-го дня войны. Власти призывают жителей Бахмута срочно покинуть свои дома, одновременно заверяя, что город будет удержан. Минобороны Британии озвучило новые цифры российских потерь в Украине - они в два-три раза меньше, чем оценка украинского Генштаба. А замгоссекретаря США Виктория Нуланд поддержала украинские удары по Крыму.

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