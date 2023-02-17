Ситуация в энергосистеме Украины все еще достаточно шаткая, а стабильное энергоснабжение, которого удалось достичь на этой неделе, "еще не означает, что мы эту энергетическую битву окончательно выиграли".

Об этом сообщил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в интервью "Суспильному".

"Могут быть ещё обстрелы. Энергетическое оборудование находится не в лучшем состоянии, потому что обстрелам подверглись практически все большие тепловые, гидроэлектростанции, большое количество наших магистральных подстанций. Поэтому все равно нам нужно энергосбережение, чтобы мы были уверены, что энергосистема сможет покрыть потребление и не будет отключений", - заявил он.

Он также заявил, что экспорт электроэнергии из Украины отсутствует с самого начала массированных обстрелов.

"С 11 октября ни один киловатт-час не был экспортирован в Европу во время масштабной кампании россиян против нашей энергосистемы. Более того, мы начали импортировать, и сам факт этого импорта опровергает экспорт", - заявил Владимир Кудрицкий.

Ранее также сообщалось, что дефицит электроэнергии в Украине может вернуться в ближайшее время. В ДТЭК озвучили причины.

Подробно о ситуации в украинской энергосистеме мы писали здесь.