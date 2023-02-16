В настоящее время Украина способна покрывать потребление электроэнергии своими силами. Зима заканчивается и время работает на украинскую энергосистему.

Об этом сообщил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в ходе брифинга.

По его словам, на протяжении последних дней в энергосистеме не было дефицита мощности. При этом в некоторых регионах, например, в Одесской и Киевской областях, сохранялись незначительные сетевые ограничения из-за разрушения инфраструктуры, которая не может пропустить все 100% электроэнергии, необходимой для покрытия потребления.

"В ближайшие недели мы должны устранить "узкие места" в энергосети, из-за которых возникают ограничения", - сообщил Кудрицкий.

"Укрэнерго" ожидает, что если не будет новых масштабных разрушений, то ситуация будет оставаться стабильной.

"Ситуация еще далека от того, чтобы быть абсолютно стабильной. Есть риски ракетных обстрелов в будущем: сегодня ночью враг снова атаковал Украину крылатыми ракетами и дронами. Но поскольку уже завершается зима, время работает на украинскую энергосистему. Ожидаем, что если не будет новых масштабных разрушений, ситуация будет оставаться стабильной", - сообщил Владимир Кудрицкий.

Ранее в "Укрэнерго" сообщали, что ночная ракетная атака не повлияла на ситуацию с энергетикой в Украине.

Также сообщалось, что Украина планирует нарастить импорт электроэнергии из Евросоюза.

Война в Украине продолжается уже 358-й день. Мы следим за новостями 16 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 357-го дня войны. Над Украиной снова летали "неопознанные летающие объекты" - предположительно запущенные россиянами воздушные шары. В Брюсселе продолжалось заседание контактной группы по военной помощи Украине - "Рамштайн". Там страны-участницы подписали контракты о наращивании производства боеприпасов. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина будет готова начать свое контрнаступление через несколько месяцев.

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