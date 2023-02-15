Украина ведет переговоры по увеличению возможностей импорта электроэнергии из Европейского Союза.

Об этом сообщил в Telegram премьер-министр Денис Шмыгаль.



В среду, 15 февраля, Денис Шмыгаль встретился с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном. В ходе встречи, помимо других тем, стороны обсудили восстановление энергетической инфраструктуры Украины.

"Ведем переговоры об увеличении возможностей импорта электроэнергии из Евросоюза", - заявил Шмыгаль.

Напомним, с начала года Украина начала импортировать электроэнергию из Европы. В ДТЭК рассказали, что в январе были импортированы 60 миллионов кВт-часов электричества. В компании считают, что в перспективе из-за импорта дефицит можно уменьшить вдвое.

Ранее мы писали, что недавно премьер Денис Шмыгаль сообщил, что в Украине из-за обстрелов РФ повреждено более половины энергообъектов. По словам главы Кабмина, ущерб в результате разрушений составляет сотни миллиардов долларов.

Кроме того, по данным ДТЭК, запланированные на ближайшее время ремонтные работы на определенных блоках атомной и тепловой генерации могут привести к тому, что в Украине снова будет дефицит электроэнергии.