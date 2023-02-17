В Украине уже почти неделю не отключают электроэнергию. Но армия РФ продолжает атаки, поэтому расслабляться рано.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания Кабмина.

"Уже почти неделю по всей Украине нет отключений света. Четыре месяца террора, тысячи ракет и дронов, Россия потратила миллиарды долларов, но снова проигрывает, снова не способна сломать Украину на энергетическом фронте. Впрочем, атаки не прекращаются. Расслабляться очень рано", - сказал он.

Шмыгаль добавил, что несмотря на то, что дефицита электроэнергии в системе нет, ремонты энергооборудования растянутся на месяцы.

"Следует понимать, что в этих случаях отдельные регионы будут время от времени возвращаться к отключениям", - добавил премьер-министр.

Ранее в ДТЭК заявили, что дефицит электроэнергии в Украине может вернуться в ближайшее время.

Также сообщали, что в "Укрэнерго" рассказали о ситуации со светом на 17 февраля.

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