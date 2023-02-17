Весь электротранспорт в Киеве вернулся на маршруты

По данным на пятницу, 17 февраля, весь электротранспорт в украинской столице вернулся на маршруты.

Об этом сообщает Киевская государственная военная администрация (КГВА) в телеграм-канале.

На 46 троллейбусных маршрутов работают 286 единиц техники, на 32 трамвайных - 195.

Всего столица прожила без электротранспорта 56 дней, с 23 декабря, на фоне дефицита электричества.

На маршрутах на протяжении 56 дней работали автобусы.

Напомним, ранее анонсировалось, что в Киеве возобновит работу электротранспорт.

Также сообщалось, что в Одессе запустили городской электротранспорт. Он не работал с момента крупной аварии на подстанции в начале февраля.

Кроме того, мы писали, что в Киеве сегодня не планировали отключать свет, но возможны и исключения.

Тем временем война в Украине продолжается уже 359-й день. Мы следим за новостями 17 февраля в своем онлайне.

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