В Украине всю рабочую неделю отсутствует дефицит в энергосистеме. Лимиты для областей не доводят, но возможны отключения в случае роста потребления.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

В Одессе из-за повреждения инфраструктуры все еще действуют сетевые ограничения.

Потребление в Одессе растет и для избегания перегрузки используют почасовые графики, сообщают в компании.

Напомним, весь электротранспорт в Киеве вернулся на маршруты.

Также сообщалось, что дефицит электроэнергии в Украине может вернуться в ближайшее время. В ДТЭК озвучили причины.

Война в Украине продолжается уже 359-й день. Мы следим за новостями 17 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 358-го дня войны. На днях РФ применила новую тактику для ударов по Украине. Если ранее ночью использовались "шахиды", а уже затем шла ракетная атака, то теперь противник совершил ночью ракетные удары без БПЛА. При этом военные считают, что россияне планируют нанести новый массированный удар 23-24 февраля.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о том, что происходило в последние сутки.