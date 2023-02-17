Сегодня в Киеве проводятся замеры потребления электричества, поэтому ограничений не было и отключений по графикам не было.

Об этом сообщил гендиректор Yasno Сергей Коваленко в Фейсбуке.

Он объяснил, что, если в столице у кого-то были отключения, то это были локальные аварии.

Также Коваленко предупредил, что на выходных в Киеве будут проводить ремонтные работы, поэтому возможны временные отключения в некоторых районах.

Ранее сообщалось, что в Украине всю рабочую неделю отсутствует дефицит в энергосистеме. Лимиты для областей не доводят, но возможны отключения в случае роста потребления. В Одессе из-за повреждения инфраструктуры все еще действуют сетевые ограничения.

При этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что хотя в Украине уже почти неделю не отключают электроэнергию, армия РФ продолжает атаки, поэтому расслабляться рано.

Тем временем война в Украине продолжается уже 359-й день. Мы следим за новостями 17 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 358-го дня войны. На днях РФ применила новую тактику для ударов по Украине. Если ранее ночью использовались "шахиды", а уже затем шла ракетная атака, то теперь противник совершил ночью ракетные удары без БПЛА. При этом военные считают, что россияне планируют нанести новый массированный удар 23-24 февраля.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о том, что происходило в последние сутки.