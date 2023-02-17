В двух районах Одессы завтра свет будет только в гарантированные часы, так как местный ДТЭК запланировал ремонт поврежденной высоковольтной линии.

Об этом говорится в сообщении компании в Фейсбуке.

"18 февраля энергетики ДТЭК Одесские электросети будут выполнять ремонт на высоковольтной линии, питающей Киевский и Приморский районы Одессы. Все бытовые потребители будут запитаны от другой линии. Однако свет будет только в гарантированные часы белой зоны графика. Обращаемся ко всем клиентам с просьбой умеренно потреблять электроэнергию и одновременно не включать энергоемкие приборы", - говорится в сообщении.

Ориентировочно работы продлятся до 12 часов дня.

"Энергетики приложат максимум усилий, чтобы завершить работу в кратчайшие сроки", - пишет ДТЭК.

Ранее в "Укрэнерго" заявили, что ситуация в энергосистеме Украины все еще достаточно шаткая, а стабильное энергоснабжение, которого удалось достичь на этой неделе, "еще не означает, что мы эту энергетическую битву окончательно выиграли".

Премьер-министр Денис Шмыгаль также заявил, что хотя в Украине уже почти неделю не отключают электроэнергию, армия РФ продолжает атаки, поэтому расслабляться рано. Он также добавил, что несмотря на то, что дефицита электроэнергии в системе нет, ремонты энергооборудования растянутся на месяцы.