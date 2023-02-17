На этих выходных, 18 и 19 февраля, в Киеве и области возможны плановые отключения света.

Об этом сообщает ДТЭК в своем телеграм-канале.

Сообщается, что в связи с проведением ремонтных работ отключения могут быть:

в субботу – с 9:00 до 22:00 на части Левого берега и в Голосеевском районе,

в воскресенье – с 8:00 до 13:00 в Голосеевском, Соломенском, Дарницком, Днепровском районах.

Из-за ремонтов в Киевской области отключения по графикам возможны в части Бучанского района. На выходных электроснабжение будет ограничиваться с 6:00 до 22:00.

"Энергетики прилагают максимум усилий для улучшения ситуации в энергосистеме", - пишет ДТЭК.

Ранее сообщалось, что в Украине всю рабочую неделю отсутствует дефицит в энергосистеме. Лимиты для областей не доводят, но возможны отключения в случае роста потребления. В Одессе из-за повреждения инфраструктуры все еще действуют сетевые ограничения.

При этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что хотя в Украине уже почти неделю не отключают электроэнергию, армия РФ продолжает атаки, поэтому расслабляться рано. Он также добавил, что несмотря на то, что дефицита электроэнергии в системе нет, ремонты энергооборудования растянутся на месяцы.