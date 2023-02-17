В пятницу, 17 февраля, киевляне перекрыли дорогу на Софиевской Борщаговке возле ЖК "Барселона" из-за отключения света.

Об этом пишут столичные паблики, которые публикуют видео акции.

Сообщается, что света не было с 10 утра, но по вине застройщика, а не энергетиков.

При этом через время свет киевлянам на Софиевской Борщаговке все-таки вернули.

Ранее мы писали, что на этих выходных, 18 и 19 февраля, в Киеве и области возможны плановые отключения света в связи с проведением ремонтных работ.

Также сообщалось, что в Украине всю рабочую неделю отсутствует дефицит в энергосистеме. Лимиты для областей не доводят, но возможны отключения в случае роста потребления. В Одессе из-за повреждения инфраструктуры все еще действуют сетевые ограничения.

При этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что хотя в Украине уже почти неделю не отключают электроэнергию, армия РФ продолжает атаки, поэтому расслабляться рано. Он также добавил, что несмотря на то, что дефицита электроэнергии в системе нет, ремонты энергооборудования растянутся на месяцы.

В "Укрэнерго" также заявляют, что ситуация в энергосистеме Украины все еще достаточно шаткая, а стабильное энергоснабжение, которого удалось достичь на этой неделе, "еще не означает, что мы эту энергетическую битву окончательно выиграли".