По Украине утром было выпущено четыре "Калибра", половину сбили - ВСУ
Во время утренней ракетной атаки по Украине было выпущено четыре "Калибра". Два из них были сбиты.
Об этом сообщает командование Воздушных сил Украины.
Ранее глава ОП заявлял, что РФ запускала ракеты с воздушного пространства оккупированных украинских территорий. Сообщалось о взрывах в Хмельницкой области и работе ПВО в Николаевской.
Тем временем война в Украине продолжается уже 360-й день. Мы следим за новостями 18 февраля в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 359-го дня войны. Власти призывают жителей Бахмута срочно покинуть свои дома, одновременно заверяя, что город будет удержан. Минобороны Британии озвучило новые цифры российских потерь в Украине - они в два-три раза меньше, чем оценка украинского Генштаба. А замгоссекретаря США Виктория Нуланд поддержала украинские удары по Крыму.
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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, как "ДНР" интегрируют в Россию.