Во время утренней ракетной атаки по Украине было выпущено четыре "Калибра". Два из них были сбиты.

Об этом сообщает командование Воздушных сил Украины.

Ранее глава ОП заявлял, что РФ запускала ракеты с воздушного пространства оккупированных украинских территорий. Сообщалось о взрывах в Хмельницкой области и работе ПВО в Николаевской.

Тем временем война в Украине продолжается уже 360-й день. Мы следим за новостями 18 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 359-го дня войны. Власти призывают жителей Бахмута срочно покинуть свои дома, одновременно заверяя, что город будет удержан. Минобороны Британии озвучило новые цифры российских потерь в Украине - они в два-три раза меньше, чем оценка украинского Генштаба. А замгоссекретаря США Виктория Нуланд поддержала украинские удары по Крыму.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, как "ДНР" интегрируют в Россию.