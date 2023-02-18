Российская армия сегодня нанесла два удара по городу Хмельницкому. Одна ракета попала в военный объект, а вторая упала около остановки общественного транспорта.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гамалий у себя в телеграм-канале.

Двое гражданских обратились в больницу за помощью, а взрывной волной повреждены гражданские дома, три учебных заведения, выбиты сотни окон, повреждены 11 автомобилей.

"Ранены мужчина и женщина. У мужчины осколочное ранение, он находился в маршрутке. Раненым оказана медицинская помощь. Их состояние стабильное", - написал Гамалий.

Ранее мы публиковали видео поврежденной многоэтажки в Хмельницком после ракетного удара.

Воздушные силы заявили, что по Украине утром было выпущено четыре "Калибра", половину сбили.

Также появилось видео сегодняшнего запуска "Калибров" по Украине.

Тем временем война в Украине продолжается уже 360-й день. Мы следим за новостями 18 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 359-го дня войны. Власти призывают жителей Бахмута срочно покинуть свои дома, одновременно заверяя, что город будет удержан. Минобороны Британии озвучило новые цифры российских потерь в Украине - они в два-три раза меньше, чем оценка украинского Генштаба. А замгоссекретаря США Виктория Нуланд поддержала украинские удары по Крыму.

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