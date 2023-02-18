В сети публикуют последствия прилёта по Хмельницкому во время сегодняшней утренней ракетной атаки.

Судя по видео, повреждена жилая многоэтажка, в которой вылетели оконные стекла. В некоторых квартирах - вместе с рамами.

По словам мэра Хмельницкого Александра Симчишина, два человека ранены после утренней ракетной атаки, повреждены десять многоэтажек.

Воздушные силы заявили, что по Украине утром было выпущено четыре "Калибра", половину сбили.

Война в Украине продолжается уже 360-й день. Мы следим за новостями 18 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 359-го дня войны. Власти призывают жителей Бахмута срочно покинуть свои дома, одновременно заверяя, что город будет удержан. Минобороны Британии озвучило новые цифры российских потерь в Украине - они в два-три раза меньше, чем оценка украинского Генштаба. А замгоссекретаря США Виктория Нуланд поддержала украинские удары по Крыму.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, как "ДНР" интегрируют в Россию.