В соцсетях появилось видео запуска ракет "Калибр" с российских кораблей. Судя по кадрам, запуск ракет снимают очевидцы с соседней палубы.

Напомним, сегодня утром по Украине было выпущено четыре "Калибра", половину сбили украинские Воздушные силы.

В первых сообщениях властей о пуске ракет указывалось, что они летят на запад и есть угроза для восточных регионов.

По словам николаевского губернатора Виталия Кима, две воздушные цели летели через Николаевскую область на запад Украины.

Первые взрывы прогремели в Хмельницком, где два человека были ранены после утренней ракетной атаки. Также в городе повреждены десятки многоэтажек.

"Страна" публиковала видео поврежденной многоэтажки в Хмельницком после ракетного удара.

Тем временем война в Украине продолжается уже 360-й день. Мы следим за новостями 18 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 359-го дня войны. Власти призывают жителей Бахмута срочно покинуть свои дома, одновременно заверяя, что город будет удержан. Минобороны Британии озвучило новые цифры российских потерь в Украине - они в два-три раза меньше, чем оценка украинского Генштаба. А замгоссекретаря США Виктория Нуланд поддержала украинские удары по Крыму.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, как "ДНР" интегрируют в Россию.