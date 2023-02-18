Известный украинский военный с позывным Мадьяр не исключает прорыва россиян в район Бахмута "Самолет". Однако он призывает не преувеличивать его значение, если вдруг противник станет этим хвастаться с предъявлением фотографий.

Об этом командир ВСУ Мадьяр сообщил в субботу, 18 февраля, в видеообращении в своем Telegram-канале.

"Пусть вас не сведет с ума, если какая-то диверсионная группа устроит то, что все они так хотят - каким-то образом пролезть к нашему самолетику в Бахмуте и сделать там на рассвете такой хороший сюжет - растянуть свой флажок, сфоткаться, чтобы весь мир кричал, что русская армия наконец-то, или не наконец-то, взломала Бахмут и зашла в него. Это ни о чем не говорит. Пусть подходят к самолетику. Не буду подробностей давать, но пусть подходят", - сказал Мадьяр.

"Самолет" - район в юго-западной части Бахмута, находится при выезде в сторону Константиновки и недалеко от дороги на Часов Яр через Артемовское. Наряду с северной дорогой Бахмут-Славянск, это основные артерии снабжения города. Сам район так называют из-за местной достопримечательности - памятника-самолета.

Напомним, ранее командир ВСУ Мадьяр сообщал, что бои в Бахмуте Донецкой области приближаются к юго-западной части города. Он предупредил журналистов, что в район "Самолет" в Бахмуте ездить нельзя. По его словам, это стало опасным.

Также мы писали, что, по словам экс-советника Офиса президента Алексея Арестовича, основные усилия в районе Бахмута российские войска сейчас прилагают на севере - со стороны Соледара.