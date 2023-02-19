В Китае резко отреагировали на заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о поддержке Пекином действий России в Украине. И на его предупреждение о негативной перспективе китайско-американских отношений, если поддержка станет летальной.

Об этом заявил глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК), член Политбюро Ван И в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Мюнхене, пишет ТАСС.

"Мы никогда не приемлем, когда США указывают на нас пальцем и даже оказывают нажим, направленный на китайско-российские отношения", - сказал Ван И.

Он добавил, что характер этих отношений описывается в формулировке "всеобъемлющего партнерства и стратегического сотрудничества, которые основываются на неприсоединении, неконфронтации и ненаправленности против третьих сторон".

Напомним, к концу февраля Китай подготовит документ с изложением своей позиции по политическому урегулированию войны в Украине. Детали китайской позиции по урегулированию конфликта пока неизвестны.

Ранее Китай призвал США изменить курс в отношении Пекина и прокомментировал инцидент со своим аэростатом.