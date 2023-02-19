Появилась китайская версия встречи главы канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Вана И с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

Ее публикует государственное агентство "Синьхуа".

Агентство сообщает, что встреча состоялась на 59-й Мюнхенской конференции по просьбе американской стороны.

Ван И "изложил твердую позицию Китая в отношении инцидента с аэростатом". И "призвал американскую сторону изменить курс, признать и возместить ущерб, причиненный китайско-американским отношениям чрезмерным применением силы".

"То есть по китайской версии, Пекин выдвинул американцам претензию за сбитый воздушный шар", - комментирует официальную заметку "Синьхуа" телеграм-канал "Политика Страны".

Как писала "Страна", сам Блинкен после встречи с Ван И заявил, что Китай может, по данным США, начать поставлять России летальную военную помощь России. Главной темой переговоров дипломатов США и КНР была Украина.

Ранее мы сообщали, что к концу февраля Китай подготовит документ с изложением своей позиции по политическому урегулированию конфликта в Украине.