Южно-Африканская Республика (ЮАР) начала совместные военно-морские учения с Россией и Китаем.

Об этом сообщает Spiegel.

Так, манёвры стартовали сегодня в Индийском океане у портового города Дурбан и продлятся 10 дней. Их цель — обмен военными знаниями и навыками, заявили в командовании южноафриканской армии.

В учениях принимают участие 350 военнослужащих ЮАР. Россия направила туда корабли Северного флота, включая фрегат "Адмирал Горшков" с гиперзвуковым ракетным комплексом "Циркон" на борту.

Нынешние трехсторонние учения ЮАР, РФ и КНР — уже вторые по счёту. Предыдущие состоялись в ноябре 2019 года.

Напомним, накануне власти ЮАР отказались от совместных учений с США. Также Южно-Африканская Республика заявила, что примет участие в военно-морских учениях совместно с РФ и Китаем. Власти страны выступили в защиту права проводить с этими странами учения на фоне критики по поводу уклончивой позиции относительно войны в Украине.

Как сообщалось, президент ЮАР Сирил Рамафоса на встрече с президентом США Джо Байденом заявил о несправедливости со стороны США наказывать страны Африки за связи с Россией, и выразил несогласие с американским законопроектом, который содержит такие предложения.