Китай к концу февраля подготовит документ с изложением своей позиции по политическому урегулированию конфликта в Украине.

Об этом заявил член Политбюро ЦК КПК Ван И.

Ранее он говорил, что лидер КНР Си Цзиньпин на годовщину начала полномасштабной войны в Украине 24 февраля выступит с "речью о мире".

Детали китайской позиции по урегулированию конфликта пока неизвестны.

Но на той неделе постпред КНР в ООН Чжан Цзюнь призвал Украину и Россию прекратить огонь и приступить к мирным переговорам как можно быстрее.

Как писала "Страна", ранее Ван И в разговоре с немецкой коллегой Анналеной Бербок на полях Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что чем дольше затянется война, тем больший ущерб понесет Европа, и "время от времени могут происходить инциденты, подобные взрывам на "Северном потоке".

Тем временем война в Украине продолжается уже 360-й день. Мы следим за новостями 18 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 359-го дня войны. Власти призывают жителей Бахмута срочно покинуть свои дома, одновременно заверяя, что город будет удержан. Минобороны Британии озвучило новые цифры российских потерь в Украине - они в два-три раза меньше, чем оценка украинского Генштаба. А замгоссекретаря США Виктория Нуланд поддержала украинские удары по Крыму.

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