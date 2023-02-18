Китай заявил Германии об угрозе новых инцидентов, аналогичных подрыву "Северных потоков", если война в Украине затянется.

Об этом заявил глава канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И в разговоре с немецкой коллегой Анналеной Бербок на полях Мюнхенской конференции по безопасности, передает агентство "Синьхуа".

Ван И заявил, что чем дольше затянется война, тем больший ущерб понесет Европа, и "время от времени могут происходить инциденты, подобные взрывам на "Северном потоке"".

В связи с этим Пекин призвал к переговорам по Украине.

"Китай неизменно привержен продвижению мирных переговоров по украинскому вопросу", - заявил Ван И, отметив, что какой бы сложной ни была ситуация, Китай "никогда не откажется от таких усилий".

Напомним, что вчера вечером сесть за стол переговоров Киев и Москву призвал представитель Китая в ООН. Также есть информация, что на годовщину российского вторжения с речью о необходимости мира выступит глава КНР Си Цзиньпин.

Также "Страна" анализировала, какие последствия будут иметь обвинения в адрес США в подрыве "Северных потоков".

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