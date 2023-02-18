Проект резолюции Совбеза уже готов. Россия призывает ООН расследовать взрывы на "Северных потоках"
Россия подготовила проект резолюции Совбеза ООН с призывом создать международную комиссию по расследованию теракта на "Северном потоке".
Об этом пишут российские медиа.
По данным изданий, проект призывает выявить исполнителей диверсии, спонсоров, организаторов и сообщников. Он предполагает проведение расследования независимыми юристами, которых выберет генсек ООН.
Зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Россия будет добиваться проведения голосования в Совбезе на следующей неделе.
Ранее американский журналист Сеймур Херш обвинил Белый дом в организации подрыва "Северных потоков". Журналист заявлял, что взрывчатку заложили американские водолазы под прикрытием учений НАТО, а активировали норвежцы. Кроме того, по его словам, решение о подрыве принял лично президент США Джо Байден после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по национальной безопасности.
В Белом доме обвинения отрицают.
После этого в РФ заявили о необходимости международного расследования под эгидой ООН.
В Офисе генсека организации ответили, что ООН не имеет мандата на подобные действия.