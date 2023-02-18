Россия подготовила проект резолюции Совбеза ООН с призывом создать международную комиссию по расследованию теракта на "Северном потоке".

Об этом пишут российские медиа.

По данным изданий, проект призывает выявить исполнителей диверсии, спонсоров, организаторов и сообщников. Он предполагает проведение расследования независимыми юристами, которых выберет генсек ООН.

Зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Россия будет добиваться проведения голосования в Совбезе на следующей неделе.

Ранее американский журналист Сеймур Херш обвинил Белый дом в организации подрыва "Северных потоков". Журналист заявлял, что взрывчатку заложили американские водолазы под прикрытием учений НАТО, а активировали норвежцы. Кроме того, по его словам, решение о подрыве принял лично президент США Джо Байден после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по национальной безопасности.

В Белом доме обвинения отрицают.

После этого в РФ заявили о необходимости международного расследования под эгидой ООН.

В Офисе генсека организации ответили, что ООН не имеет мандата на подобные действия.