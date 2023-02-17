Си Цзиньпин хочет выступить с речью мира в годовщину вторжения России. О таком намерении рассказал глава МИД Китая Ван И во время встречи с итальянским коллегой Антонио Таяни.

Об этом пишет Skynews.

Встреча глав МИД Италии и Китая прошла вчера в Риме.

В 20-х числах февраля Ван И намерен посетить Москву. Российские СМИ со ссылкой на источники писали, что он может быть принят Путиным. Также сообщалось, что за визитом Ван И может последовать визит в Москву Си Цзиньпина.

Напомним, что в декабре прошлого года автор формулы Штайнмайера попросил Си Цзиньпина уговорить Путина закончить войну в Украине.

Война в Украине продолжается уже 359-й день. Мы следим за новостями 17 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 358-го дня войны. На днях РФ применила новую тактику для ударов по Украине. Если ранее ночью использовались "шахиды", а уже затем шла ракетная атака, то теперь противник совершил ночью ракетные удары без БПЛА. При этом военные считают, что россияне планируют нанести новый массированный удар 23-24 февраля.

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