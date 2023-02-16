Италия по просьбе Киева передаст Украине средства защиты от ядерного, биологического и химического оружия. Они войдут в шестой пакет помощи.

Об этом сообщил министр обороны страны Гвидо Крозетто, пишут итальянские СМИ.

"Это очень тревожно", - заявил министр.

Также в рамках очередного пакета будут переданы генераторы, одеяла и другая помощь гражданским.

"Это менее информативно, чем танки, но также вызывает больше беспокойства", - прокомментировал Крозетто.

Ранее премьер Италии объявила, что вскоре Франция и Италия объявят о передаче Украине систем ПВО SAMP-T, сбивающих баллистические ракеты.

При этом недавно в Италии прошли протесты против выступления Владимира Зеленского на песенном фестивале в Сан-Ремо.

Война в Украине продолжается уже 358-й день. Мы следим за новостями 16 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 357-го дня войны. Над Украиной снова летали "неопознанные летающие объекты" - предположительно запущенные россиянами воздушные шары. В Брюсселе продолжалось заседание контактной группы по военной помощи Украине - "Рамштайн". Там страны-участницы подписали контракты о наращивании производства боеприпасов. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина будет готова начать свое контрнаступление через несколько месяцев.

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