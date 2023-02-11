В субботу, 11 февраля, в Италии прошла манифестация против обращения президента Украины Владимира Зеленского на музыкальном фестивале в Сан-Ремо. На акцию собрались участники почти 30 общественных объединений и около тысячи человек.

Об этом сообщают российские медиа со ссылкой на заявления организаторов мероприятия.

Президент Украины Владимир Зеленский должен был выступить по видеосвязи на самом популярном музыкальном фестивале Италии в Сан-Ремо. Это вызвало возмущение отдельных итальянцев и критику некоторых политиков, они вышли на протест.

Однако после того, как стало известно, что Зеленский направит в Сан-Ремо лишь письменное обращение (его зачитают со сцены перед объявлением итогов фестиваля в ночь на воскресенье, 12 февраля), организаторы митинга переформатировали его в выступление против государственной телерадиокорпорации Rai и правительственной политики в целом.

Политические организации выступили против втягивания Италии в войну в Украине и отправки вооружений. Так, "Свободная Италия" высказалась за поддержку России и против НАТО, а также против "американского империализма".

Ранее мы писали, что на днях Владимир Зеленский выступил в Европарламенте и приводили ключевые заявления президента Украины.

Также "Страна" рассказывала о выступлении Зеленского в Вестминстерском дворце, где президент передал депутатам парламента шлем украинского пилота и попросил у Великобритании авиацию.